Jobs hatte sich 1972 am Reed College in Oregon eingeschrieben, gab das Studium aber nach einem halben Jahr auf, um den Geldbeutel seiner Eltern zu schonen. Auf seinem ersten Bewerbungsformular trug er unter "Telefonnummer" ein: "keine". Und bei der Frage "Verfügen Sie über ein Fahrzeug?" gab er an: "Möglich, aber nicht wahrscheinlich".

Den Job erhielt er nicht und offenbar auch keinen anderen. Also hing er noch eineinhalb Jahre am Reed College herum und belegte Kurse beispielsweise über Shakespeare, Tanz und Kalligrafie, wie die "New York Post" schreibt.

An der Auktion wurde neben dem Job-Formular auch eine von Job signierte Bedienungsanleitung für 42'000 Dollar versteigert. Objekte wie diese seien selten, sagte der Sprecher des Auktionshauses, Bobby Livingston: Job sei sehr geizig gewesen mit Autografen. Bei Start-Up-Unternehmern, die mit Apple aufgewachsen sind, seien solche Memorabilien aber ausserordentlich beliebt.