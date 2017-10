"Beispielsweise schmiere ich mir ein Stück Kuchen ins Gesicht und ermahne Giuli gleichzeitig, dass er anständig essen soll", verriet die 39-Jährige dem "St. Galler Tagblatt" einen Lachkrampf-Auslöser aus ihrem Alltag.

Zu ihrem Leidwesen habe Giulien auch schon einige Gags aus ihren Bühnenprogrammen übernommen. Beispielsweise der ihrer Meinung nach für Frauen typische Ausdruck für Genervtheit "Tzzz...ahhh". "Das kann er perfekt imitieren, wenn er sein Zimmer aufräumen sollte", so Berger, die derzeit mit "No Stress, no Fun" durch die Schweiz tourt.