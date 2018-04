Nach einem Putsch im Mai 2014 hat das Militär mehrfach Wahlen versprochen, aber immer wieder hinausgeschoben. Als möglicher neuer Termin gilt aktuell der Februar 2019. Der 64-jährige Militärmachthaber brachte am Dienstag bei einem Treffen mit den Schauspielern einer in Thailand sehr beliebten TV-Serie in Bankok das Thema selbst auf, indem er die Runde fragte: "So, wer von euch will Wahlen?"

Nach Berichten anwesender Journalisten antwortete Ponma mit leiser Stimme: "Ich denke, wir sollten ihrem Fahrplan folgen." Dann fügte er hinzu: "Werde ich nun ausgepeitscht?" Die knappe Antwort des Generals: "Geköpft." Anschliessend stellten sich beide mit anderen Schauspielern aber doch zu einem Selfie zusammen. Ponma posierte dabei mit dem Sieges-Zeichen.