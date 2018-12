Der Safe war "Made in Germany" und "feuersicher", schrieb der Entertainer dem Magazin "Spiegel". "Jetzt sieht er wenigstens so aus, als hätte ich ihn mir erkämpft. Es grüsst der Phoenix aus der Asche." Gottschalk bedankte sich mit einem Leserbrief, der im aktuellen "Spiegel" abgedruckt ist samt einem Foto des verglühten Ordens, "in aller Form für die Erhebung in den Heldenstatus".

"Der Spiegel" hatte Gottschalk in seiner Chronik 2018 zu einem der Helden des Jahres gekürt, nachdem sein Haus abgebrannt und er damit gelassen umgegangen war.