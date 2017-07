Auch wenn sie sich optisch kaum ähnlich sähen, so verbinde sie doch "die Art, das Leben zu meistern" und nach Schicksalsschlägen wieder aufzustehen, erklärte Ogi im "Blick". Und: Beide lieben die Musik der Beatles.

Auch ihren Geburtstag feiern die gestandenen Herren im ähnlichen Rahmen: klein, aber fein. Vescoli verbringt seinen Geburtstag mit seiner Frau Ruth in einem Wellnesshotel in Österreich, Ogi feiert mit Ehefrau Katrin und Tochter Caroline und deren Ehemann Sylvain in einem Hotel in Wengen.