Mark Fleischman, dessen Buch "Inside Studio 54" im September erscheint, übernahm den Club in den frühen 1980ern. Bei der Übernahme musste er eine polizeiliche Erklärung unterschreiben, dass er die Keller-Koks-Partys, für die der Club berühmt war, nicht mehr durchführte. Also lud er fortan zum Koksen in sein Büro.

Im Club sei Donald Trump Stammgast gewesen. Aber er habe weder Drogen noch Alkohol angerührt, sondern vor allem die schönen Frauen angestarrt - obwohl er damals mit Ivana verheiratet war. "In einer Menge, die trinkt und kokst, ist so jemand einfach nur langweilig", sagte Fleischman der "New York Post".