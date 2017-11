Zum siebten Mal hat der 71-jährige Sänger eine weihnachtliche Glückwunschkarte für das Kinderhilfswerk Unicef gezeichnet. Darauf steht der prominente Pate einem Schneemann mit Peace-Zeichen auf dem Bauch gegenüber.

"Die Kinder freuen sich jedes Jahr drauf, so einen Mr. Coolman zu bauen", erklärte Lindenberg in einem Interview. Ausserdem sei ein "Mr. Coolman" jemand, der auch in heissen Zeiten einen kühlen Kopf bewahre.