Die Blumen vor den Fenstern ihres Monsterchalets im Schwarzwald sind auch jetzt noch nicht welk. Sie waren schon immer aus Plastik. Und das Heilwasser, das sie mit einem linksdrehenden silbernen Löffel in ihrer Badewanne anrührte, war in Wirklichkeit voller Schimmelpilze und Bakterien. Sie redete leichtgläubigen Menschen Krebs ein und heiltherapierte sie anschliessend. Vieles an Uriella war so deplatziert wie ihr Wangenrouge. Aber eines müssen wir ihr lassen: In all ihrem himmelschreienden Irrsinn war sie die grösste Komikerin der Schweiz.

Alle paar Jahre prophezeite sie das Ende der Welt. Im August 1998, so sagte sie voraus, «werden der Weltbörsencrash mit dem anschliessenden Weltwirtschaftszusammenbruch, zufolge Computerviren, sowie der Einmarsch der Russen in Deutschland erfolgen». Engel würden einen Meteoriten in die Nordsee schmeissen, Flutwellen würden die Erde überrollen und unterirdische Atomkraftwerke sie von innen heraus zerstören.