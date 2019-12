US-Bürgerrechtsikone John Lewis hat Bauchspeicheldrüsenkrebs

Das teilte der 79-jährige Demokrat am Sonntag mit. Er habe fast sein gesamtes Leben lang gekämpft - "für Freiheit, Gleichheit, grundlegende Menschenrechte", nun werde er seine Erkrankung bekämpfen.

Lewis kündigte an, während seiner Behandlung Mitglied des Repräsentantenhauses bleiben zu wollen. Er werde mehrere Abstimmungen verpassen. "Aber mit Gottes Gnade bin ich bald an vorderster Front zurück."

Lewis sitzt seit mehr als 30 Jahren für seinen Wahlkreis im Südstaat Georgia im US-Kongress. Er gehörte im Januar 2017 zu einer Gruppe von Abgeordneten, die der Vereidigung von Donald Trump zum US-Präsidenten fernblieben. Dieser reagierte darauf mit einer Twitter-Attacke und warf Lewis vor, dass sein Wahlkreis in einem "furchtbaren Zustand" und "kriminalitätsverseucht" sei.

Lewis beteiligte sich in den 60er Jahren an friedlichen Protesten gegen die Rassendiskriminierung. 1963 war er einer der Anführer der Massendemonstration in der Hauptstadt Washington, bei der Martin Luther King seine berühmte "Ich habe einen Traum"-Rede hielt.

Lewis ist vor allem als Anführer des legendären Protestmarschs in Selma im Südstaat Alabama am 7. März 1965 bekannt. Die Demonstration für das Wahlrecht der Afroamerikaner wurde von der Polizei brutal gestoppt - weshalb das Ereignis als "Bloody Sunday" (Blutiger Sonntag) in die Geschichte einging. Lewis, damals Anführer einer Studentenorganisation, wurde fast zu Tode geprügelt, er erlitt eine Schädelfraktur.