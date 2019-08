Videos vom Auftritt am Montag (Ortszeit) im kalifornischen Anaheim zeigen, wie Fans im Publikum immer wieder "Fuck Sweden" skandieren. Am kommenden Samstag tritt der 30-Jährige am Royal Arena Festival in Orpund BE auf.

Asap Rocky ("Praise the Lord") war Ende Juni in eine gewalttätige Auseinandersetzung in Stockholm verwickelt gewesen. Er und zwei seiner Begleiter wurden daraufhin festgenommen, in Untersuchungshaft genommen und wegen Körperverletzung angeklagt. Der Rapper gab an, einen jüngeren Mann aus Notwehr geschlagen und getreten zu haben.

US-Präsident Donald Trump hatte sich für seine Freilassung stark gemacht, was zu einem diplomatischen Schlagabtausch zwischen Washington und Stockholm führte. Das zuständige Gericht setzte die drei Amerikaner bis zur Urteilsverkündung an diesem Mittwoch auf freien Fuss.

"Mit Gottes Willen werde ich für unschuldig erklärt", sagte Asap Rocky bei seinem Auftritt am Sonntagabend. "Ihr müsst weiter für mich beten. Hoffentlich muss ich nicht zurück in den Knast, nicht für so etwas Verrücktes." Die Staatsanwaltschaft forderte sechs Monate Gefängnis.