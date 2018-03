Locklear wurde bei dem Termin durch ihren Anwalt vertreten. Am 13. April will der Haftrichter formell Anklage gegen die Schauspielerin erheben, wie Staatsanwalt Tom Dunlevy der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Die Vorwürfe gegen Locklear wegen Tätlichkeiten gegen Polizisten waren bereits am Montag erhoben worden. Die 56-Jährige war Ende Februar nach einem handgreiflichen Streit mit ihrem Freund in ihrem Haus in Thousand Oaks festgenommen worden, nachdem sie dabei auch auf Polizisten losgegangen war.

Für den mutmasslichen Angriff auf ihren Freund muss sich Locklear nicht vor Gericht verantworten, stattdessen aber in fünf Punkten von Tätlichkeiten gegen Beamte und Widerstandes bei der Festnahme. Im Falle einer Verurteilung drohen ihr in jedem Punkt bis zu ein Jahr Haft.

Die Schauspielerin kam im Februar gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 20'000 Dollar auf freien Fuss. Im Rahmen dieser Auflagen darf sie auf Antrag der Staatsanwaltschaft nun vorerst keine Waffen besitzen.

Die Schauspielerin übernahm in der 90er-Jahre-Jugendserie "Melrose Place" die Rolle der intriganten Karrierefrau Amanda Woodward. Sie war unter anderem mit dem Rock-Schlagzeuger Tommy Lee (Mötley Crüe) und dem Gitarristen Richie Sambora (Bon Jovi) verheiratet.