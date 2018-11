Bei der "Men of the Year"-Gala des Magazins "GQ" in Berlin liess er sich am Donnerstagabend auf ein Spiel der Moderatorin Barbara Schöneberger ein, die ihn fragte, welche drei Dinge ihm schnell einfielen, die in Deutschland besser seien als in den USA. "Autofahren, Familie und Essen" lautete seine Antwort.

Als Schöneberger dann noch fragte, ob er bald wieder von Amerika nach Deutschland ziehe, sagte Schweinsteiger, dass er dies nicht konkret plane, aber es bestimmt eines Tages tun werde. "Ich bin sehr heimatverbunden."