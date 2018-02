Zur Feier dieser Marke stellte Jadens 49-jähriger Vater das Video nach. Darin rappt Will Smith mit ähnlich verschlafenem Gesichtsausdruck und in ähnlicher Kleidung wie sein Sohn. Der kurze Clip endet aber im Guten: "Ich bin stolz auf dich, Baby", sagt Smith an seinen Sohn gerichtet und gratuliert ihm zum Erfolg.