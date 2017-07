Nach dem offiziellen Empfang zeigten sich William und Kate auf der Flaniereile Krakowsie Przedmiescie. Schaulustige kletterten auf Bänke und Pfeiler, um die Royals zu sehen oder Fotos von ihnen zu knipsen.

William und Kate sind mit ihren Kindern Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (2) unterwegs. Die Kleinen waren bei der Begrüssung im Präsidentenpalast nicht dabei. Doch Bilder des kleinen Prinzen an der Hand seines Vaters sowie seiner Schwester im Blümchenkleid auf dem Arm der Mutter bei der Ankunft am Warschauer Flughafen hatten zuvor für Entzücken gesorgt.

Es ist die zweite offizielle Auslandsreise der gesamten Familie. Die polnische Hauptstadt ist die erste Station der fünftägigen Europa-Reise des Prinzenpaares. Die Royals sind während der zweitägigen Polen-Reise in Warschau und Danzig zu Gast, bevor es am Mittwoch nach Deutschland weitergeht. Dort werden sie in Berlin, Heidelberg und Hamburg erwartet.