Er habe eine persönliche Beziehung zu dem Affen, verriet der 63-Jährige in einem Interview mit "CH Media" vom Montag. "Wenn ich an ihm vorbeigehe, ohne ihn zu grüssen, dann wird er wütend und schreit mir nach. Deshalb bin ich besonders freundlich zu ihm."

Julio kommt laut Rübel aus Brasilien. Seine Art war fast ausgestorben. Viele Brasilianer hielten sich die Äffchen als Haustiere - darunter auch Julio. Die brasilianische Naturschutzbehörde kaufte die Tiere zusammen und zog ein Zuchtprogramm auf.

Rübel, der nach 28 Jahren als Zoo-Direktor im Sommer 2020 abtreten wird, betonte die Wichtigkeit von Tierparks als Naturschutzzentren. "Zoos sind heute nötiger denn je." Man müsse es den Menschen auch hierzulande möglich machen, Tieren zu begegnen. Menschen würden nur schützen, was sie gerne hätten. Und gerne haben könne man nur, was man gesehen oder erlebt habe. Es könne sich nicht jeder eine Safari-Reise in Afrika leisten. "Hinsichtlich des Klimawandels muss man sagen: zum Glück nicht."