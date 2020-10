Pulver in Corona-Beschwerdebrief: Teile des Walliser Regierungsgebäudes evakuiert

(agl) Der Beschwerdebrief ging per Post bei der Staatskanzlei ein, teilte die Walliser Kantonspolizei am Montag mit. Er enthielt Ausführungen zu den Einschränkungen im Kampf gegen die Coronapandemie. Neben dem Brief fanden die Angestellten der Staatskanzlei auch eine unbekannte Substanz in Pulverform.

Daraufhin evakuierte die Kantonspolizei den zweiten Stock des Regierungsgebäudes. Zwei Angestellte wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht, während die Feuerwehr den Briefumschlag sicherstellte. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis hat inzwischen eine Untersuchung eingeleitet.

Das Wallis ist zurzeit einer der Kantone, die am stärksten von der Coronapandemie betroffen sind. Am vergangenen Mittwoch hat die Regierung neue, strenge Massnahmen bekanntgegeben. Unter anderem wurden Clubs, Bars und Freizeitbetriebe geschlossen.