Schweizer Apfelernte kommt dieses Jahr rund zehn Tage früher

(agl) Die Ernte habe bereits begonnen, teilte der Obstverband am Donnerstag mit, erreiche ihren Höhepunkt Mitte August und dauere bis Ende Oktober. Der Verband erwartet eine Produktion von rund 190 Tonnen Äpfeln und 31 Tonnen Birnen. Bei den Äpfeln bedeutet das eine Zunahme von sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr, bei den Birnen ein Plus von einem Prozent.

Rund 45 Prozent der Ernte werden gemäss einer Schätzung des Obstverbands in der Ostschweiz produziert. Weitere 21 Prozent kommen aus dem Wallis, 15 Prozent aus dem Genferseegebiet. Spitzenreiter unter den Apfelsorten dürfte die Sorte Gala mit einem Anteil von 27 Prozent an der Gesamtproduktion sein, bei den Birnen mit rund 33 Prozent die Sorte Kaiser Alexander.

Auch bei den Mostäpfeln steht dieses Jahr eine gute Ernte an. «Rund 71'493 Tonnen Äpfel werden in diesem Jahr voraussichtlich verarbeitet», schreibt der Obstverband weiter. Da der Absatz im Frühling aufgrund der Coronakrise stark zurückging, ruft der Obstverband die Bevölkerung dazu auf, in diesem Herbst besonders viel Apfelsaft zu trinken.