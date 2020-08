Starkregen beschert den Rettungskräften im Tessin viel Arbeit

(sat) Die Warnung der Behörden vor Unwettern bereits am Donnerstag war nicht übertrieben. Am Freitagabend und in der Nacht auf Samstag sind im Süden der Schweiz bereits verbreitet über 100 Millimeter Regen vom Himmel gefallen. Wie SRF Meteo in seinem Blog schreibt, lag der Schwerpunkt des Unwetters im Mitteltessin und in der Region Lugano. Die Stadtverwaltung hatte am Freitag denn auch bereits vorgesorgt und mehrere Pärke fürs ganze Wochenende für Besucher gesperrt.

Seit gestern schüttet es vor allem im #Tessin wie aus Kübeln - und eine Entspannung der #Unwetterlage ist erst am Sonntagabend in Sicht. Die Regensummen können hier live verfolgt werden: https://t.co/4bIEIZxuHM ^ds pic.twitter.com/XKyGrRPISE — SRF Meteo (@srfmeteo) August 29, 2020

Wie das Tessiner Radio (RSI) meldet, sind vor allem am Freitagabend zahlreiche Feuerwehr- und Polizeikräfte im Einsatz gestanden. Auslöser waren überflutete Keller sowie kleinere Erdrutsche. Verletzt wurde laut Auskunft der Tessiner Kantonspolizei vom Samstagmorgen niemand. Ein Haus in Bissone habe aber evakuiert werden müssen nachdem es von einer Schlammlawine getroffen wurde. Nördlich des Ceneri, in der Region Bellinzona, seien ebenfalls mehrere Strassen überflutet worden. Am Samstag früh musste laut SRF Meteo zudem die Strasse zwischen Locarno und Brissago wegen Steinschlags gesperrt werden.