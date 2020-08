Sturmtief Kirsten bringt heftige Winde ins Flachland

(gb.) Im Flachland wurden am Mittwoch Windgeschwindigkeiten von 40 bis 70 Kilometern pro Stunde (km/h) gemessen. An einigen exponierten Lagen in der Höhe erreichten die Windgeschwindigkeiten bis zu 80 km/h, wie der Wetterdienst «Meteonews» in einer Mitteilung schreibt. Auf dem Napf im Kanton Bern wurden knapp über 100 km/h gemessen. Am Abend und in der Nacht flaut der Wind deutlich ab.

Grund für die starken Westwinde ist das Sturmtief Kirsten. Die Schweiz befand sich am Südrand des Tiefs, welches sich von der Nordsee zur Ostsee verlagerte.