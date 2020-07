Suchaktion beendet: Mann (30) und Frau (26) tot aus Wasserfall geborgen

(agl) Am späten Nachmittag konnte gemäss der Kantonspolizei St.Gallen zuerst der 30-jährige Mann gesichtet und geborgen werden. Am frühen Abend fand man auch die 26-jährige Frau. Die Rettungskräfte versuchten mit verschiedenen Methoden, den Druck am Wasserfall zu entschärfen. Forst- und Waldarbeiter erstellten einen Fahrweg über die Thur, um später Fels- und Steinbrocken in den Fluss zu stellen, um diesen umzuleiten. Gleichzeitig versuchte ein Raupenbagger, mit der Schaufel vor dem Wasserfall Druck wegzunehmen.

Die beiden Verstorbenen hatten am Sonntagabend oberhalb des Wasserfalls bei der Thurbrücke den Fluss überquert und wurden von der Strömung mitgerissen. Unter dem massiven Druck des Wasserfalls konnten sie sich nicht mehr befreien. Bei den Opfern handelt es sich um eine 26-jährige Frau und einen 30-jährigen St.Galler Kantonspolizisten. «Die Kantonspolizei St.Gallen betrauert den tragischen Verlust ihres Kollegen und seiner Begleiterin», heisst es in der Mitteilung.