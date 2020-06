Tessin öffnet Bergseen wieder für Fischerei und warnt vor Littering

(dpo) In den letzten Wochen habe der Kanton Tessin mehrere Berichte über Abfälle erhalten, die in den Wäldern rund um Bergseen oder an deren Ufern gefunden wurden. Angesichts der bevorstehenden Wiedereröffnung der Hochgebirgsfischerei am Sonntag, 7. Juni, appelliert das Amt für Jagd und Fischerei in einem Communiqué alle Besucher, ihren Abfall stets ins Tal zurückzubringen.

Das Littering schade dem Image des Kanton und verursache sehr hohe Reinigungskosten, heisst es weiter. Darüber sei der in der Natur zurückgelassene Abfall die Hauptquelle für den Mikroplastik in den Gewässern.