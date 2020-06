Verdacht auf Sprengstoff: Freiburger Polizei räumt Wohnblock

(mg) Wie mehrere Medien berichten, sei derzeit in Léchelles im Kanton Freiburg ein grosser Einsatz der Polizei im Gange. Gegenüber dem «Blick» äussert ein Augenzeuge am Sonntagabend den Verdacht, dass in einer der Garagen Sprengstoff gefunden worden sei. Deswegen sei ein Wohnblock evakuiert worden. Die Freiburger Polizei bestätigt gegenüber dem Onlineportal den Einsatz, gibt aber keine Auskunft über die Gründe.