Jude Sparks und seine Familie wohnen in Las Cruces im US-Bundesstaat New Mexico. Als sie auf einem Spaziergang sind, spielt Jude mit seinen Brüdern Verstecken. Auf der Suche nach einem geeigneten Versteck stolpert er und fällt zu Boden. Dort findet er sich vor einem riesigen Schädel wieder.

Er und seine Familie mutmassen, dass es sich um den Kopf einer Kuh handelt. Sie machen ein Foto und recherchieren zu Hause. Doch ohne Ergebnis. «Er hatte einfach eine komische Form», sagte Jude zur New York Times. Also senden sie das Foto an den Biologie-Professor Peter Houde der nahegelegenen New Mexico State University.