Erste Sonnenstrahlen verdrängen an diesem Morgen langsam die Nebelschwaden. In Fischbach, nur unweit vom Bodenberg entfernt, liegen auf dem Hof Schlempen einige Zentimeter Schnee. Drinnen, im Bauernhaus, sitzen Erich Häfliger und Christina Suter gemütlich auf der Couch. Das Wasser im Kochtopf beginnt zu dampfen. In wenigen Sekunden ist der wärmende Punch trinkfertig zubereitet. Man ist sofort per «Du».

Der selbstständig erwerbende Handwerker (49) und die Fachfrau Gesundheit (50) haben sich über die von 3+ ausgestrahlte Sendung «Bauer, ledig, sucht» kennen gelernt (siehe Link am Ende des Artikels). Es habe auf Anhieb gefunkt, sagt Christina. Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen, fügt Erich an.

Sie wollen die junge Beziehung reifen lassen

Mittlerweile sind sie rund fünf Monate ein Paar. Wobei die beiden im Moment noch mehr oder weniger eine Wochenendbeziehung leben. Doch sie würden sehr oft miteinander kommunizieren. Per Telefon, SMS oder Whatsapp: Vieles sei heutzutage möglich, sagt Erich Häfliger.