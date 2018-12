In Gabriela Amgartens Sendung «Risiko» antwortet er in der Finalrunde auf die Frage «Wer wurde zum Kopf des Jahres 1997 gewählt?»: «Das isch de Fuessballer Moldovan gsi.» Richtig gewesen wäre Rolf Bloch.

Für den wohl grössten Betrugsfall in der Geschichte von Fernsehen SRF sorgte 1998 Tommaso Ramundo.

Der Fussballer war erst die richtige Antwort auf die nächste Frage. Amgarten hielt die Verwechslung für einen skurrilen Zufall und moderierte weiter. Ramundo gewann 95 000 Franken. Nach einer internen Untersuchung gab Ramundo jedoch schnell zu, dass er zwei Komplizen hatte. Dafür erhielt er viereinhalb Monate auf Bewährung.

Ebenfalls Eingang in die Geschichte der SRF-Pleiten, Pech und Pannen fand die Sendung Benissimo. Und zwar die Ausgabe von 2011, in der Beni Thurnheer versucht, per Telefon seine Million zu vergeben.