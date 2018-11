Das Paar wachte in der Folge auf und alarmierte die Polizei, wie die Churer Stadtpolizei am Sonntag berichtet. Der Mann habe aber so tief und fest geschlafen, dass weder der Mann noch die ausgerückte Patrouille der Stadtpolizei ihn aufwecken konnte. Er wurde schliesslich mit der Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden überführt. Wie er in die Wohnung gelangt war, konnte vorerst nicht geklärt werden, wie die Polizei weiter schreibt.