Brasilien meldet 1374 Corona-Tote binnen eines Tages

Dem Portal "G1" zufolge ist es - nach 1470 Toten am 4. Juni - die zweithöchste für einen 24-stündigen Zeitraum registrierte Zahl seit Beginn der Pandemie. Damit stieg die Zahl der Corona-Toten in Brasilien auf 52 645. Neu-Infizierte kamen 39 436 dazu. Insgesamt haben sich mehr als eine Million Menschen in dem grössten und bevölkerungsreichsten Land Lateinamerikas nach den offiziellen Daten mit dem Coronavirus infiziert.

Nur in den USA wurden bislang mehr Infektionen und Tote verzeichnet. Die tatsächlichen Zahlen in Brasilien dürften noch weit höher liegen, auch weil das Land sehr wenig testet. Wissenschaftliche Studien und Schätzungen von Organisationen legen nahe, dass sich mindestens siebenmal so viele Menschen infiziert haben wie bislang bekannt, und doppelt so viele wie erfasst gestorben sind. Brasilien hat 210 Millionen Einwohner und ist rund 8,5 Millionen Quadratkilometer gross.

Fast ein Drittel der zwischen Montagabend und Dienstagabend neu registrierten Todesfälle - mehr als 400 - gab es im Gliedstaat São Paulo. Der mit mehr als 40 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichste Gliedstaat Brasiliens verzeichnete mit 434 neu registrierten Todesfällen, die ein Medien-Konsortium auf Basis der Gesundheitssekretariate der Gliedstaaten erhob, erneut einen traurigen Tagesrekord. Massnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus waren zuletzt vielerorts gelockert worden.