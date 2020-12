Bremsen auf dem Weg zur Sonne - Orbiter fliegt an Venus vorbei

In den Weiten des Sonnensystems nur knapp an der Venus vorbei: Die Sonde «Solar Orbiter» soll auf ihrer Mission zur Sonne am Sonntag ganz nah am Nachbarplaneten der Erde vorbeifliegen. Um 11.39 Uhr und 20 Sekunden (MEZ) wird sie dann der europäischen Raumfahrtbehörde Esa zufolge nur 7448 Kilometer von der Venus entfernt sein.