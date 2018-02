Das nennt man dann wohl Karma. Doch von vorne: Es war der 6. Februar 2018 am New Yorker Flughafen John F. Kennedy. Die 19-jährige Marissa Rudell bestieg mit ihrem 8 Monate alten Sohn Manson das Flugzeug der Delta Airlines. Ihr Sitz befand sich in der vorletzten Reihe.

In der Reihe neben an nahm eine andere Passagierin Platz, sie hatte als Letzte das Flugzeug bestiegen. Wie Marissa Rudell gegenüber Medien berichtet, habe die Frau ihre Taschen zu Boden geknallt und sofort zu wettern begonnen: «Das ist verdammt lächerlich. Das ist Scheissdreck, hier hinten im Flugzeug sitzen zu müssen.»

Lauthals beschwerte sich die Passagierin auch darüber, in der Nähe der jungen Mutter mit ihrem Baby sitzen zu müssen. Dies, obschon der kleine Mason ruhig war und nicht weinte.

Auf Rudells Bitte, sie möge vor ihrem Kind keine Schimpfwörter benutzen, habe diese sie ignoriert und bloss gesagt: «Halt den Mund und verzieh dich.» In der Folge kam eine Flugbegleiterin, um sich nach dem Problem zu erkunden. Rudell indes hielt die folgende Szene auf Video fest: