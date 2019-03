Fotos von Tieren stehen bei unseren Leserinnen und Lesern ganz hoch im Kurs – und sie sind richtig gut. Die Highlights im frühen Frühling: Jungtiere, Paarungsbereite, Sonnengeniesser. Die Bildlegenden stammen von den Fotografinnen und Fotografen selbst. Das Best of «Tierli-Bilder» vom März in der Galerie.