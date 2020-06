Deutscher Bergsteiger stürzt bei einsamer Tour in den Tod

(sat/dpa) Der Bergsteiger stürzte am Sonntag beim Aufstieg in der Nordwand mehrere hundert Meter in die Tiefe, wie die Walliser Kantonspolizei am Montag mitteilt. Der junge Mann war alleine unterwegs. Bei einem Rundflug sei der Verunglückte im Gemeindegebiet von Zinal von einem Helikopterpiloten auf dem Obergabelhorngletscher entdeckt worden. Eine Rettungscrew der Air-Zermatt mit einem Notarzt sowie eine Rettungskolonne seien sofort ausgerückt. Doch der Arzt habe nur noch den Tod des Bergsteigers feststellen können.