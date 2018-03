Zum Überleben braucht eine Eule ihre Federn. Denn ein Vogel, der nicht fliegen kann, ist dem Tod geweiht.

Eine kleine Eule hatte kürzlich Glück im Unglück. Sie wurde in Grossbritannien aufgefunden mit kaputten Flügeln – auf beiden Seiten waren die zum Fliegen wichtigen Handschwingen beschädigt.

Eine Tierärztin entschied sich, der Eule Federn einer toten Artgenossin zu transplantieren. Mit Leim und Draht brachte sie diese «Prothesen» an den Flügeln ihrer Patientin an, wie ein eindrückliches Video der britischen Stiftung «Wildlife Aid» zeigt.

Zwei Wochen später konnte die Eule wieder in die freie Natur entfliegen. «Das grenzt an ein Wunder», so einer der Verantwortlichen.