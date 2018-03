Dies berichtete die Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf das Rote Kreuz. 35 Touristen seien leicht verletzt worden. Dem Bericht zufolge ereignete sich der Unfall in rund 700 Metern Höhe am Pass Gschütt im Bezirk Gmunden im Bundesland Oberösterreich nahe der Grenze zum Bundesland Salzburg.

Der Reisebus sei in der Ortschaft Gosau auf der abschüssigen Strasse vom Pass herunter gegen eine Begrenzungsmauer eines Hotels geprallt. Der Bus habe sich auf dem Weg von Salzburg nach Hallstatt befunden.

Der Busfahrer sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital in Salzburg geflogen worden. Einige der leichtverletzten Touristen seien in umliegende Spitäler gebracht worden, andere seien ambulant versorgt worden.