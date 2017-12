Der Samichlaus ist heute überall. Am 7. Dezember ist seine Arbeit aber nicht einfach getan, ab dann ist er nämlich am Christchindli-Märt im aargauischen Bremgarten unterwegs, dem grössten Weihnachtsmarkt der Schweiz. Oder: dem «schönsten Weihnachtsmarkt auf der Nordhalbkugel», wie der Bremgartner Stadtpräsident Raymond Tellenbach zu sagen pflegt.

Wir haben den Samichlaus in seiner Stube besucht, bevor für ihn die grosse Arbeit losging, und wollten wissen, ob die Kinder brav waren im vergangenen Jahr, und wie er es eigentlich schafft, am 6. Dezember überall gleichzeitig zu sein.

Video stoppen – oder weiterschauen?

Wer sich den Samichlaus-Zauber nicht verderben lassen möchte, sollte das Video bei Minute 1.21 stoppen. Wer wirklich wissen möchte, wer sich hinter dem weissen Bart versteckt, der kann das Video bis zum Ende schauen.

In der zweiten Hälfte spricht Benny Hoppler. Er ist seit 40 Jahren in Bremgarten als Samichlaus unterwegs und spricht über seine Erlebnisse und die eigenen Kinheitserinnerungen an den Samichlaus.

