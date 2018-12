Zwei anonyme Telefonbieter hätten sich bei der Auktion am Dienstag in New York einen rund vierminütigen Wettstreit geliefert, teilte das Auktionshaus Christie's mit. Wer den so genannten Gottes-Brief ersteigerte, wurde zunächst nicht bekannt. Christie's hatte das Dokument vorab auf bis zu 1,5 Millionen Dollar geschätzt.

Der zwei Seiten lange Brief aus dem Jahr 1954 ist an den Philosophen Eric Gutkind adressiert. Der in Deutschland geborene Einstein, der später die Schweizer und dann die US-amerikanische Staatsbürgerschaft annahm, beschreibt darin seine Gedanken über Religion, seine jüdische Identität und seine Suche nach dem Sinn des Lebens.