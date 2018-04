In der Sprache der Inuit bedeutet der Name "Eisbär", wie der zoologische Leiter Frank Ahrens sagte. In einer Online-Abstimmung hatte sich zuvor eine Mehrheit für diesen Namen ausgesprochen. "Das Eisbärbaby soll und darf ein Markenzeichen der Zoom Erlebniswelt werden", sagte Gelsenkirchens Oberbürgermeister Frank Baranowski.

Nanook war am 4. Dezember in Gelsenkirchen von der 13 Jahre alten Eisbärin Lara zusammen mit zwei Geschwistertieren geboren worden. Die beiden anderen Jungtiere waren innerhalb von zwei Tagen gestorben. Nanook entwickelte sich normal und wiegt mittlerweile rund 22 Kilogramm.