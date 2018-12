Über eventuelle Opfer oder Schäden auf den Inseln lagen zunächst keine Informationen vor. Das Tsunami-Warnzentrum für den Pazifik PTWC teilte auf seiner Webseite mit, es sei kein "zerstörerischer Tsunami im Pazifikraum" zu erwarten.

Erst am Samstag waren in Indonesien mindestens 222 Menschen durch einen Tsunami ums Leben gekommen. Ursache der Flutwelle war ein Vulkanausbruch in der Sundastrasse zwischen den Inseln Sumatra und Java, der wiederum einen Erdrutsch auf dem Meeresboden auslöste.

Tonga liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde.