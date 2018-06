Einen Monat nach dem verheerenden Unglück spricht nun erstmals Europapark-Gründer Roland Mack mit den Medien. Im Interview mit «20 Minuten» erzählt er, wie er den Tag des Brandes erlebte. «Das ist wie wenn in der Familie jemand stirbt», schildert er seine Gefühle beim Anblick der Zerstörung. «Wenn Sie da nebendran stehen und sehen, wie ein grosser Teil Ihres Lebenswerks innert einer Stunde in Flammen aufgeht, ist das eine neue Lebenserfahrung und etwas, was Sie von einer Stunde auf die andere auch gar nicht verstehen können.»

Als das Feuer ausbrach, befanden sich bis zu 25'000 Besucher im Park. Die Anlage wurde nach Ausbruch des Brands geräumt. Etwa 500 Rettungskräfte waren im Einsatz. Mack lobt die Arbeit der Rettungsleute. «Wie wir mit so einer Situation umgegangen sind, hat bei den Gästen ein unglaubliches Vertrauen geweckt, wie ich online gesehen habe. Ich bin dankbar, dass die Rettungs- und Löschmassnahmen wie ein Uhrwerk funktioniert haben.»

Wie hoch der Sachschaden ist, lässt sich laut Mack noch nicht beziffern. Es handle sich aber um einen Millionenbetrag.