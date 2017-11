In der Sendung «gesundheitheute» des Schweizer Fernsehens (SRF) zum Thema «Hilfe, Oma trinkt», sorgte Professor Thomas Leyhe von der universitären psychiatrischen Klinik Basel bei den TV-Zuschauern für Erstaunen. Auf die Frage der Moderatorin, was denn zu viel Alkohol sei, antwortete Leyhe: «Bei Frauen ist das etwas mehr als eine halbe Flasche am Tag, bei Männern etwas mehr als eine Flasche Wein am Tag. Also gar nicht so viel!»