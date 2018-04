Die Videos aus den Polizeiautos erinnern an einen Actionfilm: Blaulicht, Sirenengeheul, ein Fluchtauto, das gefährliche Schlangenlinien fährt.

Was am 23. März in Fort Bend, Texas, passiert ist, ist recht merkwürdig: Ein 15-jähriger Junge klaut den Schulbus einer Kirche und liefert sich damit eine halsbrecherische Verfolgungsjagd mit der Polizei. Das Videomaterial davon hat die lokale Polizeibehörde nun veröffentlicht.

Stoppen kann den jungen Fahrer erst ein SUV einer Polizeipatrouille, mit dem er schliesslich zusammenprallt. Der Teenager war nach seiner wilden Fahrt nicht ansprechbar, es ist auch nicht überliefert, was er mit dem Schulbus im Sinn hatte.

Aber immerhin: Laut einem lokalen Newsportal sieht der bestohlene Pfarrer von einer Anzeige ab – vielmehr bete er für den Dieb: «Gott hat einen Plan, einen besseren Weg für ihn, sein Leben zu führen.» (smo)