Frankreich nimmt mit Zeremonie Abschied von drei getöteten Polizisten

"Jeder davon kann zu einer Tragödie werden." Das Jahr ende in Kummer und Trauer, so der Minister. Viel zu oft würden Ordnungskräfte kritisiert, die Gewalt in der Gesellschaft nehme zu. Diese Tragödie betreffe die gesamte Nation - man sei stolz auf den Mut und die Aufopferung der Polizisten.

Den drei Männern wurde posthum die höchste Auszeichnung des Landes verliehen, der Orden der Ehrenlegion. Ihre Särge waren während der Zeremonie mit der französischen Flagge bedeckt. Zahlreiche Menschen kamen, um den Polizisten die letzte Ehre zu erweisen. An der Zeremonie in Zentralfrankreich nahm auch Verteidigungsministerin Florence Parly teil.

Der Fall hatte für grosses Aufsehen im Land gesorgt. Die Männer waren bei einem dramatischen Rettungsversuch erschossen worden. Sie wurden tödlich getroffen, als sie in der vergangenen Woche eine Frau retten wollten, die sich auf ein Hausdach geflüchtet hatte. Der mutmassliche Todesschütze zündete ausserdem sein Haus in dem Ort Saint-Just an und wurde später tot aufgefunden.