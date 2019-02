Das war der Zeitpunkt, als die Morandi-Autobahnbrücke plötzlich zusammenstürzte. "Sechs Monate nach diesem tragischen Tag versammeln wir uns um die Familien der 43 Menschen, die uns verlassen haben", schrieb er weiter auf Facebook.

An der Brücke kamen einige Menschen, die bei dem Unglück ihre Wohnungen verloren hatten, wie jeden Monat zusammen, um an die Katastrophe zu erinnern und um 43 Rosen in den Polcevera-Fluss zu werfen. Auf der Baustelle, wo der Abriss der Brückenreste letzte Woche begonnen hatte, verharrten die Bauarbeiter in einer Schweigeminute.