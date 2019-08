"Mr.& Mrs. Kaulitz", so stellt sich das neu vermählte Paar vor. Und die beiden küssen sich sogar öffentlich. "We did it!", heisst es dazu, also: "Wir haben es getan". Den Eintrag garnierte die Fernsehmoderatorin mit mehr als 40 schwarzen Herzchen.

Das Paar hatte am Wochenende ein grosses Hochzeitsfest auf Capri gefeiert.