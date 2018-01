Laut Fachleuten verspüren auch Katzen Trauer, allerdings ist es eher selten, dass sie es so deutlich zeigen wie Hund – zumindest wenn es uns Menschen betrifft. Doch es gibt Ausnahmen: Bei der Beerdigung eines Mannes in Malaysia taucht dessen (draussen lebende) Katze auf. Sie will partout das Grab nicht verlassen, gräbt und reibt sich in der Erde.

Der Enkel des Katzen liebenden Verstorbenen schreibt, dass die Katze seit der Beisetzung das Grab nicht verlassen habe. So würde die Familie bei den täglichen Friedhofbesuchen nun die Katze füttern.