Bei einem Zusammenstoss zweier Schiffe auf der Donau in Budapest am späten Mittwochabend sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Das teilte ein Sprecher des ungarischen Rettungsdienstes in der Nacht zum Donnerstag mit. Ein Ausflugsschiff mit 35 Menschen an Bord, von denen die meisten südkoreanische Touristen waren, kenterte demnach infolge der Kollision mit einem grösseren Schiff und sank. Nach Angaben des südkoreanischen Aussenministeriums in Seoul wurde nach 21 vermissten Passagieren gesucht, inklusive zweier Crewmitglieder. Sieben der 33 Passagiere seien gerettet worden. Hier rammt das grössere Schiff das Touristenboot:

Offenbar fuhr das grössere Schiff unter Schweizer Flagge: Die "Viking Sigyn" war am späten Mittwochabend mit dem wesentlich kleineren Ausflugsschiff "Hableany" zusammengestossen. Sie gehört den Viking River Cruises mit Sitz in Basel. Auf der "Viking Sigyn" kam niemand zu Schaden. Die Viking River Cruises waren an Auffahrt für eine Stellungnahme für Keystone-SDA nicht zu erreichen. Ungarische Medien berichteten von einem Grosseinsatz der Rettungskräfte. Grosse Scheinwerfer beleuchteten Teile der Oberfläche der Donau in Budapest. Die Suche nach den Vermissten wurde durch heftigen Regen und starke Strömungen erheblich erschwert, wie das Internet-Portal "Index.hu" berichtete. Die Wassertemperatur betrug nur 15 Grad.