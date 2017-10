In Erwartung des Ex-Hurrikans «Ophelia» haben Behörden in Irland die höchste Wetterwarnstufe für das ganze Land ausgerufen. «Ophelia» hat für Chaos an der irischen Westküste gesorgt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk RTE berichtete von einem Toten: Ein Baum sei in Waterford im Süden Irlands auf ein Auto gestürzt.