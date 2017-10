Die Journalistin hatte Madsen für ein Interview an Bord seines U-Bootes "UC3 Nautilus" aufgesucht. Am 10. August verschwand sie. Madsen hatte zunächst behauptet, die Journalistin wohlbehalten an Land gebracht zu haben. Elf Tage später wurde vor der Küste von Kopenhagen ihr Torso entdeckt. Darin entdeckte man Messerstiche.

Nach diesem Fund sprach Madsen von einem Unfall. Der Schwedin sei die 70 Kilogramm schwere Ladeluke des U-Boots auf den Kopf gefallen. Sie sei sofort tot gewesen. Er beschrieb detailreich ein blutiges Unglück. Er habe die Leiche in Panik über Bord geworfen, diese sei aber intakt gewesen. Nun gab er laut Polizei zu, sie zerteilt und in Stücken über Bord geworfen zu haben.