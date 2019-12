Passiert ist es am Montagmorgen: Auf einer Kreuzung im tschechischen Brünn nahmen zwei Trams ein Auto ins Sandwich. Das Auto befand sich just in diesem Moment mitten auf der Kreuzung, als von links und rechts ein Tram anzufahren kam, und wurde regelrecht zwischen die beiden Strassenbahnen gequetscht. Trotz der heftigen Beschädigung des Autos kam der Fahrer mit leichten Verletzungen davon.