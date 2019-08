Fahne blieb nur 2015 unversehrt

Die grösste Schweizerfahne hat in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. In den vergangenen drei Jahren ist sie in Folge von Unwetter gerissen. Einzig im Jahr 2015 blieb die Fahne, die von der Heimgartner Fahnen AG in Wil hergestellt worden war, unversehrt. Geändert hat man trotz den Rissen der letzten Jahre nichts an der Beschaffenheit des Stoffes oder an der Aufhängevorrichtung am Berg. Für grosse Veränderungen sei die Fahne zu gross.