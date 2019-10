Mehrere Bewohner erlitten Verletzungen, als das Dach eines Wohngebäudes in Chiba fortgerissen wurde. Auch gab es Berichte über Stromausfälle.

Tausende Menschen im Land wurden aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. In der Provinz Shizuoka standen Strassen und Häuser in Folge des starken Regens unter Wasser. Der Wirbelsturm bewegte sich über dem Pazifik auf das Inselreich zu und dürfte am Samstagabend (Ortszeit) auf Land treffen.

Der Taifun mit Windgeschwindigkeiten nahe seines Zentrums von bis zu 216 Kilometern pro Stunde droht Tokio und andere Gebiete im Osten Japans mit den schlimmsten Regenfällen seit rund 60 Jahren zu überziehen. Die Behörden warnten, dass Häuser einstürzen könnten.

Flüge gestrichen

Das japanische Fernsehen zeigte Menschen, die Fenster ihrer oft in Leichtbauweise errichteten Häuser mit Bretter verriegelten. Andere deckten Dächer mit blauen Plastikplanen ab. In Chiba, wo bereits im September ein starker Taifun gewütet und zu massiven Stromausfällen geführt hatte, könnten es zu weiteren Schäden kommen.

Bahnbetreiber hatten frühzeitig Einschränkungen des Verkehrs für das Wochenende im Westen und Osten Japans einschliesslich Tokio angekündigt. Die Fluggesellschaft All Nippon Airways (ANA) strich für Samstag sämtliche Inlandsflüge sowie die meisten internationalen Flüge von und zu den Tokioter Flughäfen Haneda und Narita. Auch Japan Airlines (JAL) entschied, die meisten Flüge am Samstag zu streichen.